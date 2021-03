LIVE | Sterfte in Nederland, mogelijk door effect vaccinaties, lager dan normaal

Coronavirus,,Het zou logisch zijn als het een met het ander te maken heeft’’, zegt socioloog Tanja Traag over het lage aantal sterfgevallen en een mogelijk effect van de coronavaccinaties. ,,We kunnen het nog niet aantonen.’’ Het wekelijkse dodentallag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.