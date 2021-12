LIVE | Stijging ziekenhuisopnames jonge kinderen in New York, GGD: ‘Haal geen booster over de grens’

CoronavirusDoor de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus in New York is het aantal kinderen onder de vijf jaar dat in het ziekenhuis wordt opgenomen verviervoudigd. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van de stad bekend gemaakt. In Nederland adviseert de GGD met klem geen boosterprikken over de grens te halen. Dit kan problemen opleveren bij de registratie in de CoronaCheck-app. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.