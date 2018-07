LIVE: Strooiwagens de weg op vanwege smeltend asfalt

VIDEO Nederland­se staat niet aansprake­lijk voor dood twee treinka­pers

11:46 De Nederlandse staat hoeft de nabestaanden van twee Molukse treinkapers geen schadevergoeding betalen. De rechtbank in Den Haag houdt de staat niet aansprakelijk voor hun dood bij de gewelddadige beëindiging van de kaping bij De Punt in 1977. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. De nabestaanden hebben al aangegeven in hoger beroep te gaan.