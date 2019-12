LIVE | Thijs H. voor de rechter: OM wil extra onderzoek naar psychose

Tijdens de eerste voorbereidende zitting in augustus zei H. dat hij via ‘kentekens en nieuwsberichten’ de ‘opdracht’ kreeg om te moorden. Het OM blijft sceptisch over de verklaring en suggereerde eerder al dat H. zijn psychose mogelijk veinsde. Daarom wil justitie hem nog een keer verhoren, dat gebeurt 17 januari. Ook willen ze over een langere periode zijn apparaten onderzoeken. Eerder troffen ze in zijn zoekgeschiedenis artikelen aan met als titel ‘hoe moet je je gedragen als psychopaat’, ‘hoe kun je professionals als rechters en politie voor de gek houden’ en: ‘why do some good people become evil’.