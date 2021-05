LIVE | ‘Tientallen studenten drongen voor bij prik’, miljoenenprijzen in vaccinatieloterij Californië

VIDEO Kroongetui­ge Nabil B. schort deal met OM in moordpro­ces Taghi op

26 mei Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft de overeenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) opgeschort en wil voorlopig geen enkele medewerking meer verlenen. B. zegt ernstige problemen te ondervinden in besprekingen over zijn veiligheid.