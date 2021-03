LIVE | Timmermans: EU maakte fouten bij bestellen vaccins

De dood achtervolg­de Jan Herman (54) na een weekje skiën: ‘Weet nog dat ik wit licht zag’

13 maart Een jaar geleden wilde de dood Jan Herman ten Velde (54) komen halen. Vermomd als virus reisde deze vanuit een Oostenrijks skigebied met hem mee. Hij zag het witte licht, dacht dat het gebeurd was, maar overleefde. Hoe een ontspannen vakantie van de nuchtere ondernemer ‘het uithangbord van corona in Holten maakte’. „Heb ik dat oudere stel aangestoken? Leven ze nog? Dat houdt me soms wel bezig.”