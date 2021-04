LIVE | ‘Toename psychische klachten bij jeugd door pandemie’, België wil strengere inreisregels

Tik­Tok-ru­zie in Helmond: meisje (12) mishandeld, vijf minderjari­ge meisjes aangehou­den

22 april Een 12-jarig meisje is vrijdag 16 april door een groep meisjes van tussen 11 en 13 jaar geschopt en geslagen. Dat gebeurde op de Noord Parallelweg in Helmond. Aanleiding is een vete die is ontstaan door een zogenaamd ‘haataccount’ op het online platform TikTok, meldt de politie.