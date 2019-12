LIVE: Topcrimineel Ridouan T. gearresteerd in Dubai

Ridouan Taghi, meest gezochte crimineel van Nederland, opgepakt in villa in Dubai

18:03 De politie heeft vandaag de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi (41) in een appartement in Dubai opgepakt. Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM). Hij wordt verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden. Taghi wordt al jaren beschouwd als de meest gezochte crimineel van Nederland en een van de meest bevreesde mocro-kopstukken van Europa. Volgens de politie had Taghi een vals identiteitskaart bij zich en woonde hij in ‘een van de meest residentiële villa's van Dubai’.