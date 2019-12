LIVE: Tramschutter zó onwillig dat hij afwezig is bij zijn eigen rechtszaak, advocaat wil taken neerleggen

In de rechtbank Utrecht is de laatste inleidende zitting in het proces tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis hervat. Tijdens het begin van de zitting bleek dat hij niet aanwezig is bij zijn zaak. Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet via Twitter live verslag.