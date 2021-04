LIVE | Turkije noteert grimmige coronarecords, ook Italië beperkt gebruik van AstraZeneca

VIDEO Zeehond heeft ‘kolder in de kop’; reddings­team helpt het dier van parkeer­plaats naar zee

7 april Op drie verschillende plekken in de buurt van het Grevelingenmeer in Zeeland zijn gisteren grijze zeehonden gevonden die wel erg ver van zee waren geraakt. Eén van hen is doodgereden, de andere twee konden worden gered door Reddingsteam Zeedieren Nederland.