LIVE | Utrechts restaurant sluit zonder tussenkomst politie, Biden krijgt boosterprik

20-jarige verdachte van aanslag fruitbe­drijf De Groot komt vrij, maar wel met enkelband

27 september ARNHEM/ HEDEL - Een 20-jarige man uit Barneveld die verdacht wordt van een aanslag op een woning in Kerkdriel komt voorwaardelijk vrij. Dat bepaalde de rechter in Arnhem maandag. Het is voor het eerst dat een meerderjarige verdachte in de afpersingszaak rond de Hedelse fruithandel De Groot op vrije voeten komt.