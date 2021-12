LIVE | UWV keert ruim 26.000 nieuwe aanvragen loonsteun goed, ic’s schalen op naar 1250 bedden

Coronavirus ‘We moeten de lessen die we hebben geleerd van de coronapandemie niet in de wind slaan’, zegt een van de makers van het AstraZeneca-vaccin. ‘Toekomstige pandemieën zullen mogelijk dodelijker zijn dan de huidige.’ Uitkeringsinstantie UWV heeft in de laatste periode waarin ondernemers wegens de coronacrisis loonsteun konden aanvragen dik 26.000 verzoeken toegekend, voor in totaal bijna 1,1 miljard euro. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.