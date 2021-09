LIVE | Vaccinatiegraad stijgt door herberekening RIVM, Privacy First: Coronabewijs schendt rechten massaal

CoronavirusDoor Nederlanders die na besmetting één coronaprik hebben gekregen mee te tellen als volledig gevaccineerd, stijgt de vaccinatiegraad in ons land naar 68 procent. De VS heeft een ambitieus plan opgesteld om de coronapandemie tot een einde te brengen. Wereldleiders worden gevraagd zich achter het plan te scharen en ervoor te zorgen dat 70 procent van de wereldbevolking tegen 2022 is ingeënt tegen het longvirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.