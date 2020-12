LIVE | Van Dissel: Uitspraak over zorgpersoneel niet zo bedoeld, vier jaar cel voor Chinese Wuhan-journalist

CoronavirusHet aantal coronabesmettingen in Nederland neemt langzaam af, maar in de ziekenhuizen kwamen er wel meer coronapatiënten bij. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, gaat morgen in gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de inzet van het leger in de zorg. In de Verenigde Staten vrezen deskundigen dat het ergste nog moet komen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.