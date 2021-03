LIVE | Vanaf april 100 miljoen vaccins per maand beschikbaar in EU, Groot-Brittannië besmet gezonde vrijwilligers

CoronavirusDe voorzitter van de Europese Commissie verwacht dat vanaf april een gemiddelde van ongeveer 100 miljoen doses per maand aan vaccins beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. En Groot-Brittannië is het eerste land ter wereld waar gezonde vrijwilligers in het kader van een wetenschappelijk onderzoek besmet worden met het coronavirus. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.