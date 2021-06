LIVE | Vanaf nu afspraak maken voor Janssen-prik, merendeel bedrijven leende niet tijdens crisis

Evelyn (37) strijdt tegen giftige lucht in cabine: ‘Mijn ziekte wordt niet erkend en nu ben ik een wrak’

22 juni Ze had geen controle meer over haar lichaam en was een gevaar voor passagiers in het vliegtuig. Volgens ex-stewardess Evelyn van den Heuvel (37) het gevolg van gif in de cabinelucht. ,,Ik wil jonge meiden, die de wereld rond willen vliegen, waarschuwen.”