LIVE | ‘Veel vraag naar valse positieve testuitslagen’, 32,8 miljoen ‘Van Lienden’-mondkapjes afgekeurd

De villa van Eric (66) bleek een groot drugslab: ‘Ik heb ze gesmeekt: jongens, laten we er mee kappen’

Was Eric R. (66) naïef en had hij niet in de gaten dat hij in zijn riante villa in Willemsoord onderdak bood aan een drugslab? Of zat hij zelf ook tot over zijn oren in de productie van chrystal meth? Het laatste, denkt justitie. R. hoorde donderdag voor de rechtbank in Zwolle vier jaar cel eisen. Ook zou hij een kleine 200.000 euro aan drugswinsten terug moeten betalen.

4 november