LIVE | Verdeeldheid in België over nut boosterprik, Melbourne ontwaakt uit lockdown

Schokkende beelden van dodelijke aanrijding in Oosterhout laten haarscherp zien wat er precies gebeurd is

Was er wel of geen opzet in het spel bij de dodelijke aanrijding afgelopen zaterdag in Oosterhout? De politie denkt van wel, de verdachte ontkent. Maar de camerabeelden van het drama die deze krant heeft gezien, maken duidelijk dat het geen normaal ongeval betreft.

28 oktober