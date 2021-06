LIVE | Vier nieuwe meldingen over ernstige bijwerkingen AstraZeneca, 1987 aan de beurt voor prik

CoronavirusBijwerkingencentrum Lareb meldt de afgelopen twee weken vier nieuwe meldingen over zeldzame bijwerkingen na inenting met het AstraZeneca-vaccin te hebben ontvangen. In totaal zijn er nu 20 gevallen waarbij trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes optrad. Drie mensen overleden aan de gevolgen, maar het is niet zeker dat dit door het vaccin komt. Het inenten tegen corona van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief, meldt het RIVM. Drie weken na de tweede prik zijn de senioren voor 82 procent beschermd tegen besmetting. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.