LIVE | Viroloog Van Ranst: CO2-melder in klas heel goed, achterstand RIVM naar 124.000 positieve tests

Vrouw (33) die werd doodgesto­ken in Brabantse B&B huurde er een kamer

VALKENSWAARD - De vrouw die dinsdagmiddag overleed na een steekpartij in Valkenswaard is een 33-jarige vrouw uit Eindhoven. Politie vermoedt dat zij om het leven is gebracht na een heftige ruzie met een man. Het stel huurde een kamer in de bed en breakfast.

2 februari