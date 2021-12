LIVE | Vliegverboden Afrikaanse landen verlengd, vaccinatieplicht niet aan de orde

Kaag vrijgespro­ken: uitspraken over boeren volgens rechter ‘niet onrechtma­tig’

SINT HUBERT - D66-leider Sigrid Kaag is haar boekje niet te buiten gegaan toen ze zich negatief uitliet over Farmers Defence Force. De boerenactiegroep had haar voor de rechter gedaagd omdat ze meenden door haar te zijn weggezet als ‘een soort terroristen’ en hadden een schadevergoeding geëist omdat hun goede naam was aangetast.

