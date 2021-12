LIVE | Vliegverboden Afrikaanse landen verlengd, werkgevers zien niks in prikplicht

14-jarige (!) Thijs bestormt de kerstbomen­markt: ‘Mensen namen mij niet serieus’

Spandoeken, prijskaartjes en vele boompjes op de oprit. Thijs Helder is er maar druk mee. Zijn kerstbomenhandel is niet te missen aan de Brinkgeverweg in Deventer. Slechts 14 jaar is Thijs, maar hij gedraagt zich als een ware ondernemer. ,,Laten we een gokje wagen.’’

