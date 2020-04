LIVE | VS registreert recordaantal doden, Rode Kruis gaat voedselboxen uitdelen

Waterver­bruik stijgt hard, het is nu al te droog en dan moet de zomer nog beginnen

7:00 Het mooie weer in combinatie met thuisblijven zorgt voor een forse stijging in het drinkwaterverbruik. En dat terwijl er voorlopig geen druppel regen valt. De eerste zorgen over droogte zijn er al, en het is pas april.