LIVE | Weer meer coronapatiënten in ziekenhuis, recordaantal besmettingen in Tokio

Politie heeft verdachte in vizier van 22 jaar oude moord: ‘Jij gaat bloeden voor de Indiaan’

26 juli In een poging de 22 jaar oude moordzaak rond Hans ‘de Indiaan’ Schonewille op te lossen, hebben twee agenten op een motor een nieuwe verdachte bedreigd. Dat zeggen althans die verdachte en zijn advocaat. Zij hebben aangifte gedaan en eisen onderzoek. Justitie laat alleen los dat er inderdaad een verdachte in beeld is.