LIVE | Weer recordaantal doden in Brazilië, Bonaire gaat in lockdown

Wilde achtervol­ging gestolen auto's

14 maart De politie heeft gisteravond twee Fransen in de boeien geslagen die in gestolen auto’s door Limburg reden. Dat gebeurde na een wilde achtervolging door een groot deel van de provincie, waarbij de Fransen (18 en 22 jaar) op hun hielen werden gezeten door meerdere patrouilles van politie en marechaussee. Ook een politiehelikopter hield de twee vluchtelingen in de gaten.