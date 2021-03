LIVE | Weer telt Brazilië een recordaantal doden, verdubbeling besmettingen Duitsland

Kamil (34) zocht een beter leven in Nederland, maar werd na amper vijf weken doodgesla­gen

7 maart Kamil Karasiewicz (34) liet Polen achter zich voor een nieuw leven in Bodegraven. Vijf weken later werd hij doodgeslagen. Zijn moordenaar wilde hem voorgoed laten verdwijnen in een bos. Met dit verhaal geeft zus Katarzyna (31) haar broer Kamil voor altijd een gezicht.