LIVE | WHO: ‘Beter feestje annuleren dan leven’, tot nu toe drie miljoen Nederlanders besmet

CoronavirusDe omikronvariant van het coronavirus is nu de dominante variant in de Verenigde Staten. Op dit moment gaat het in bijna driekwart (73 procent) van de nieuwe besmettingsgevallen in het land om de nieuwe variant. En lokale bestuurders in België en Duitsland roepen Nederlanders op niet meer de grens over te steken. In beide landen gelden minder strikte maatregelen, waardoor Nederlanders er nu graag heengaan. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.