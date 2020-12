LIVE | WHO keurt vaccin Pfizer goed, wereldwijd meer dan 1,8 miljoen doden

Gezin van dood aangetrof­fen man en dochter bekend bij Jeugdzorg, ‘dochter had hulp nodig’

29 december In de Eerste Atjehstraat in Amsterdam hebben buurtbewoners en vrienden bloemen en kaarsen neergelegd voor de woning waarin maandag de lichamen zijn gevonden van een 52-jarige man en zijn dochter, een meisje van 14. Het gezin was bekend bij jeugdzorg.