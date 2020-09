LIVE | WHO vreest 2 miljoen doden wereldwijd; veel meer besmettingen België

Laveloze vrachtwa­gen­chauf­feur dronk flessen port leeg tijdens het rijden: ‘Geen woorden voor’

24 september Compleet laveloos, liggend in een plas bloed en urine werd de Katwijkse vrachtwagenchauffeur J. G. in oktober op een brancard gehesen. Zijn vrachtwagen had hij op een bushaltestrook gezet in Dordrecht. Volgens hemzelf had hij écht geen druppel gedronken terwijl hij reed. De rechter geloofde niets van dat verhaal.