LIVE | Wilders en Krol willen extra debat over coronavariant, al veel vluchten uit Londen geannuleerd

76-jarige man doodgere­den voor ogen echtgenote op weg in Vroomshoop

19 december In de Overijsselse plaats Vroomshoop is vanavond een 76-jarige man uit Sibculo doodgereden door een passerende auto. De partner van de overleden man zat tijdens de aanrijding in hun geparkeerde auto. De vrouw is na het ongeluk opgevangen door buurtbewoners.