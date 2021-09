LIVE | Zestien betrokkenen positief getest na Dutch Grand Prix; OMT: niet heel de klas naar huis bij besmetting kind

CoronavirusDe Dutch Grand Prix in Zandvoort was een groot succes. Toch zijn er bij het spektakel zestien betrokkenen positief getest op het coronavirus, meldt de internationale autosportfederatie FIA. Het OMT denkt dat het niet meer nodig is om heel de klas naar huis te sturen als één kind besmet is. Alleen kinderen die in nauw contact staan met het besmette kind zouden preventief in quarantaine moeten. Deze versoepelingen voor het basisonderwijs zou 20 september in kunnen gaan. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.