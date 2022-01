Lizzy kijkt trots naar zichzelf in Down the Road: ‘Soms denk ik: o nee, wat doe ik nou?’

De 25-jarige Lizzy werkt op Basisschool Jeroen in Den Haag. In de ochtend als hulpconciërge en ’s middags helpt ze in een klas. Maar nog veel liever wordt ze een ster in de showbizzwereld. ,,Er stond een advertentie van Down the Road op Facebook”, vertelt ze. ,,Mijn moeder vroeg aan mij of ik hieraan mee wilde doen. Ik heb geen seconde getwijfeld. Ik voel me thuis voor de camera.”