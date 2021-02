Lockdown verlengd tot 2 maart: alle coronamaatregelen op een rij

Deze maatregelen blijven gelden:

- Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.

- Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.

- Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.

- Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat bestaat uit maximaal 2 mensen. Houd in dat laatste geval 1,5 meter afstand.

- Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

- Restaurants, cafés, kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen, theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, dierenparken, pretparken, etc, binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness zijn dicht

- Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

- Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

- Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en dan alleen buiten. Houd in dat geval ook 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

- Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.

- Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart. Er gelden reisbeperkingen.

- De avondklok geldt in ieder geval tot en met 10 februari 04.30 uur. Of de avondklok daarna ook van kracht blijft is nog onduidelijk. Mogelijk volgt dat besluit pas in het weekend. Voor verlenging van de avondklok is wel instemming van de Tweede Kamer nodig.