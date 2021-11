Lokale partijen en CDA winnen herindelingsverkiezingen

Ruiten krabben en een laagstaan­de zon: met deze tips ga je veiliger (en sneller) de weg op

De eerste officiële vorstdag van deze herfst is officieel een feit. Het seizoen met flink wat rij-uitdagingen is daarmee weer begonnen. De laagstaande zon in deze periode zorgt vooral bij stoplichten en verkeersborden voor vervelende situaties. En laten we het moment niet vergeten dat je eerder uit je bed moet komen om minutenlang het ijs van de ramen te krabben. Maar niet getreurd: met deze tips wordt het een stuk makkelijker.

