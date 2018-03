Loodgieter een mannenberoep? Allang niet meer!

Verstopte wc? Grote kans dat er hulp uit onverwachte hoek komt. Het aantal vrouwelijke loodgieters is in korte tijd gestegen naar vijfhonderd.

De eerste keren dat Martine Beijer (32) in haar overall op de stoep stond, keken klanten vragend over haar schouder. ,,Komt je vader nog?” ,,Die komt zo, ik begin vast,” kaatste ze dan grappend terug.

Waar Beijer als enige meisje op een school met 700 jongens de opleiding installatietechniek volgde, kiezen nu opvallend veel vrouwen voor het loodgietersvak. In 2006 waren er 330 aan het werk, inmiddels zijn het er 500. En dat aantal stijgt nog altijd, onderzocht installateurskoepel Uneto-Vni.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra groeit de vrouwelijke interesse door de vele innovaties in het vak. ,,De loodgieter is allang niet meer de man die alleen in de keukenkastjes en wc’s aan het werk is. Hij of zij bedenkt oplossingen voor een energiezuinig huis en legt speciale systemen aan die de riolen controleren.”

Dat is ook wat Beijer aantrekt. ,,Natuurlijk sta ik nog wel eens met mijn vingers in de poep of sloop ik een badkamermuur, maar ons vak gaat vooral over het comfort in een woning. Denk aan de installatie van een zonnebank onder de douche, een wc die wast, spoelt en föhnt, een thermostaat die je bad al laat vollopen zodra je de deur uitstapt op je werk. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het bestaat.” Binnen haar bedrijf Aquarius Sanitair in Sleeuwijk werkt inmiddels nog een vrouwelijke installateur.

Vrouwelijke elektricien

Quote Natuurlijk sta ik nog wel eens met mijn vingers in de poep of sloop ik een badkamermuur, maar ons vak gaat vooral over het comfort in een woning Martine Beijer, loodgieter Behalve vrouwelijke loodgieters ziet de koepel ook steeds meer vrouwelijke verwarmingsmonteurs, elektriciens, werkvoorbereiders en vrouwen in leidinggevende functies. In totaal zijn in de installatiebranche nu 2.330 vrouwen werkzaam. In 2006 waren dat er nog 1.400.

Ook op school kiezen meer meisjes in de derde klas van de havo, het vwo of gymnasium voor natuurprofielen. Zij behalen bovendien hogere cijfers bij de bètavakken dan jongens, bleek uit een studie onder 25 duizend scholieren in 2016. Dat komt doordat ze natuur- en scheikunde, wiskunde, techniek en biologie ook écht leuk vinden. Ze associëren techniek niet langer alleen maar met zware industriële banen.

Binnen het loodgietersvak groeit bovendien de interesse voor maatschappelijke vraagstukken, constateert de voorzitter. ,,De loodgieter van nu zoekt bijvoorbeeld naar oplossingen voor het langer thuiswonen van ouderen. Denk aan de installatie van een inloopdouche, tegels met antislip, het op hoogte brengen van de wc. Loodgieters houden zich ook bezig met het terugdringen van de CO2-uitstoot of het voorkomen van wateroverlast in en rond woningen.”

Tekort

Deze verandering trekt ook Martine Beijer aan. Zij renoveerde afgelopen jaren onder andere een bejaardenflat en een kinderboerderij. Maar ze geniet ook nog van het oude ambacht, benadrukt ze. ,,Vanmorgen repareerde ik nog een vastgelopen stortbak. Ik blijf het gaaf vinden wanneer ik een technisch probleem weet te verhelpen.”