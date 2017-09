'Loserclown' achtervolgt Brabanders met IT-geluiden

Een als clown verklede jongeman heeft zondagavond verschillende mensen lastiggevallen in Bergen op Zoom. De ‘loserclown’ achtervolgde diverse jongeren op de fiets en maakte daarbij dezelfde geluiden als Pennywise, de clown van de onlangs uitgekomen horrorfilm IT.

,,Hij probeerde ons bang te maken, maar wij konden alleen maar om hem lachen”, zegt een van de mensen die hem gezien heeft.

Pennywise-geluiden

Wijkagente Daphne Wansink kan er minder om lachen en waarschuwt inwoners van Bergen op Zoom voor de grapjurk. In een bericht op Twitter heeft ze het over een ‘killerclown’. Dat is opvallend, omdat de politie de laatste tijd juist vaker kiest voor de term ‘loserclown’, om daarmee eventuele volgelingen af te schrikken.

De clown in Bergen op Zoom sloeg zondagavond rond kwart over acht toe op de Ansjovislaan in Bergen op Zoom. Een jongen en een meisje zaten op een snorfiets en werden plots achtervolgd door de grappenmaker. Hij maakte daarbij dezelfde geluiden als Pennywise, de clown uit de bioscoopfilm IT.

Klein mannetje

Een vrouw uit Bergen op Zoom, die liever niet haar naam wil noemen, zag de loserclown vanuit haar auto voorbijfietsen. Ze kan zich voorstellen dat veel mensen schrikken van zo’n iemand, maar zelf kon ze alleen maar om hem lachen.

,,Wij reden hem voorbij in de bocht. Hij probeerde ons bang te maken met een schijnbeweging. Wij konden alleen maar lachen omdat het zo’n klein mannetje was.”

Geen kwade bedoelingen

De ooggetuige denkt niet dat de jongen kwade bedoelingen heeft. ,,Hij probeert mensen voor de lol bang te maken. Wij gaan ervan uit dat het gewoon kwajongensstreken zijn, maar je weet natuurlijk nooit wat zijn ware bedoelingen zijn.”

Volgens de politie droeg de dader een gestreept geel, rood en groen pak, met een rode pruik, wit masker en rode neus. Er is vooralsnog geen aangifte tegen hem gedaan.

Puberaal en sneu

Vorig jaar was Nederland wekenlang in de ban van de zogenoemde horrorclowns. In verschillende plaatsen joegen mensen verkleed als clown inwoners de stuipen op het lijf. De politie noemde deze 'loser-clowns' puberaal en vooral heel sneu. ,,Dat moet stoppen, want de impact is groot'', zei de politie toen.