Lotte haalt op TikTok miljoenen views met tips voor scholieren: ‘Word op straat herkend’

,,Als basisschoolleerling kijk je op tegen middelbare scholieren”, zegt Lotte Witké. ,,De middelbare is zó anders dan de basisschool! Je moet heel erg je weg vinden. Ook ik struggelde met van alles. Voor elk vak moet je een schriftje hebben. Ik vergat regelmatig zo’n schrift. Toen heb ik alles in een map gestopt, een ringbandordner met tabbladen. Zo had ik ­altijd alles bij me. Dat werd dus een tip, want het werkte fijn.’’ Witké studeert inmiddels aan de Universiteit van ­Amsterdam en wisselt advies over motivatie en concentratie af met tips over het ­studentenleven.