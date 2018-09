LTO Nederland voert spoedoverleg met ministerie over Afrikaanse varkenspest

LTO Nederland voert vanochtend spoedoverleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Belgische wilde zwijnen die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest. Volgens de landbouworganisatie is het voor het eerst dat de besmettelijke dierziekte zo dicht bij Nederland is aangetroffen.

In de Belgische provincie Luxemburg is voor het eerst sinds 1985 Afrikaanse varkenspest uitgebroken. De ziekte werd gisteren vastgesteld bij twee wilde everzwijnen. Afrikaanse varkenspest is zeer besmettelijk voor varkens en everzwijnen, maar vormt geen gevaar voor de mens.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zei eerder dat hoewel de ziekte nu bij wilde zwijnen in een buurland is aangetroffen, er op dit moment geen direct verhoogd risico lijkt te zijn voor Nederland. ,,Ik bespreek de ontstane situatie met de provincies om te bezien welke maatregelen nodig zijn", aldus de minister.

Niet verwacht

Volledig scherm Henk Bleker. © ANP Nu de Afrikaanse varkenspest in België is aangetroffen, moet Nederland maatregelen gaan treffen alsof hier ook besmette everzwijnen gevonden zijn. Dat zei Henk Bleker, voorzitter van belangenorganisatie Vee & Logistiek en oud-staatssecretaris van Landbouw, vanochtend tegen het NOS Radio 1 Journaal.



Volgens Bleker werd de besmetting eerst gezien als iets dat ver weg was. ,,We hebben er wel rekening mee gehouden, maar ik had niet verwacht dat het er nu al zou zijn", aldus Bleker. De Afrikaanse varkenspest is al enkele jaren aanwezig in Oost-Europese landen. Volgens Bleker kennen dieren die met het virus besmet worden maar één einde, ,,en dat is de dood". Tegen het virus is dan ook geen behandeling of medicijn voorhanden.

Verdere besmetting

De voorzitter van Vee & Logistiek acht het niet onwaarschijnlijk dat het virus zich al verder door België heeft verspreid. ,,Everzwijnen leven niet solitair maar in koppels en hebben ook een behoorlijke actieradius", verklaart hij. ,,De kans is reëel dat in dat gebied binnen afzienbare tijd meer besmettingsgevallen worden aangetroffen bij wilde zwijnen." Wel benadrukt Bleker dat de besmetting op dit moment alleen nog gaat om wilde zwijnen en niet om de sector van varkenshouders.



Volgens Bleker bestaat het vermoeden dat de Afrikaanse varkenspest via menselijk verkeer naar België is gekomen. Deze mensen zouden mogelijk etenswaren of vleeswaren uit besmette gebieden naar België hebben gebracht en deze daar hebben achtergelaten in het wild. ,,Daardoor zijn vermoedelijk de zwijnen in België besmet geraakt, maar zeker weten doen we niet", aldus de oud-staatssecretaris.

Quote Mensen moeten weten dat het levensge­vaar­lijk is om besmette etenswaren en vleeswaren in natuurge­bie­den als bijvoor­beeld De Veluwe achter te laten Henk Bleker, voorzitter van belangenorganisatie Vee & Logistiek

Maatregelen

Omdat het virus al enige tijd in landen als Roemenië, Polen en Slowakije wordt aangetroffen, heeft de overheid samen met de varkenshouders en de transportsector al een jaar geleden maatregelen getroffen. ,,Auto's die uit of door gebieden met besmetting zijn gekomen worden extra gereinigd en ontsmet. Ook zijn bij de boeren extra hygiënemaatregelen genomen."

Ondanks de eerder getroffen maatregelen hoopt Bleker dat er nu extra wordt ingezet op naleving en toezicht van deze maatregelen. ,,Ten tweede moeten mensen weten dat het levensgevaarlijk is om besmette etenswaren en vleeswaren in natuurgebieden als bijvoorbeeld de Veluwe achter te laten."



Wel benadrukt Bleker dat de Nederlandse varkenshouderij op een bijzonder hoog niveau staat, ook qua hygiëne. ,,Anders dan bij kleinschalige varkenshouderijen in het oosten van Europa worden varkens hier binnen gehouden. In die landen is het risico op besmetting bij varkens veel groter", legt hij uit.