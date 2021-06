Luchtballon maakt noodlanding midden in woonwijk, piloot krijgt applaus na veilige landing

Naakte man klimt over hek en vernielt hangardeur op vliegbasis Leeuwarden

10 juni Een naakte man is afgelopen nacht over het hek geklommen van de militaire vliegbasis in Leeuwarden, reed daar vervolgens rond in een voertuig en vernielde een hangardeur. Dat bevestigt de Koninklijke Marechaussee vandaag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.