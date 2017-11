Lunterse verdachte van moord op Romy (14) voor de rechter

De moord op Romy door een leeftijdgenoot veroorzaakte een zware schok in Hoevelaken en wijde omgeving. De impact van haar gewelddadige dood was extra groot, omdat in hetzelfde pinksterweekeinde nog geen 20 kilometer verderop in Bunschoten de 14-jarige Savannah Dekker om het leven werd gebracht. Daarvan wordt een jongen van 16 uit Den Bosch verdacht.



De rechtbank gaat later deze maand verder met de zaak tegen de Bosschenaar. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is het nog niet bekend of deze zaak ook achter gesloten deuren plaatsheeft.