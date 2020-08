Maakte de geheime dienst de geest van Arnhemmer Hardi N. rijp voor een aanslag?

Als een undercoveragent van inlichtingendienst AIVD een terreurverdachte mailt dat hij ‘bij het plan moet blijven’. Is dat dan gewoon het werk van de geheime dienst of neigt het naar uitlokking?



En wat als de vermeende terrorist zegt even wat rust te willen, maar de geheim agent aan hem schrijft: ‘Ik dring erop aan dat je een afspraak maakt met onze broeder‘? Waarbij het gaat om een broeder die is aangekondigd als iemand die een terrorist-in-spe verder op weg kan helpen met zijn plan. Of als die undercover voorstelt alvast een ‘aankondiging op te stellen voor na het feest’? Waarbij het feest naar een aanslag verwijst.



Het terreurproces tegen de Arnhem-groep die ervan wordt verdacht met bomvesten en kalasjnikovs een grote aanslag te hebben willen plegen op een evenement in Nederland, is na twee jaar in de eindfase beland. De zes mannen uit de regio Arnhem en Rotterdam werden in september 2018 na een spectaculaire undercoveractie van de politie opgepakt.



Volgens politie en justitie werd daarmee een grote aanslag voorkomen en zijn mogelijk tientallen levens gespaard. Eerder deze zomer werd tegen hoofdverdachte Hardi N. (36) uit Arnhem een celstraf van 18 jaar geëist.