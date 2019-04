Maaltijdbezorger speurt in Nijmegen naar vermiste Nederlanders

Het is een slopende worsteling met gevoelens die nu al 62 weken duurt en die elke dag haar leven tekent. Een ritje met de auto langs een kanaal of rivier bezorgt haar al de kriebels. ,,Dan vraag ik dan mij toch weer af of hij misschien hier ergens zal liggen. Elke keer schrik ik ook als ik een kleine zwarte auto zie rijden. Zou dit ‘m zijn?’’ Nee, is steeds het antwoord als ze naar het kenteken heeft gekeken.



Moeder Aag zoekt zo al ruim een jaar vergeefs naar een spoor van haar zoon. Ze gooide flyers in brievenbussen, liet een billboard langs de weg zetten, schakelde tv-programma’s en kranten in, ging te rade bij paragnosten, begon een campagne op Facebook om tips te krijgen en liep uren met haar echtgenoot langs de waterkant om te kijken of zijn auto misschien daar lag. ,,Maar er zijn zoveel meren. En het water is donker. Je ziet helemaal niets. Het helpt ook niet echt dat we geen idee hebben waar we precies moeten zoeken. Maar je wil toch wat doen.’’



In al die maanden kwamen er meerdere tips binnen, maar de ultieme die leidde tot de vondst van Jeroen zat er niet bij. Dolblij is ze dan ook met initiatief van de politie en maaltijdbezorger Deliveroo. Komende maand rijden honderd maaltijdbezorgers met een poster van vijf langdurig vermiste Nederlanders. Dat doen ze behalve in Nijmegen onder meer in Amsterdam, Den Haag en Breda. Ook Jeroen staat op deze posters.



Dat de zoekactie succes kan hebben, bleek eind vorig jaar in Engeland waar Deliveroo begon met het project. Voor Kerst waren drie families herenigd met hun vermiste dierbaren. Het initiatief kreeg vervolgens navolging in België, waar het overigens niet tot een ultieme tip kwam.