Maarten geeft Friezen weer een beetje dat gevoel van 22 jaar geleden

,,Deze tocht verbindt mensen. Niet alleen Friezen, maar heel Nederland. Er komt een wij-gevoel los, een gevoel van trots”, vertelt Folpert Douma (72), die Maarten komt aanmoedigen in Hindeloopen. De geboren Fries herinnert zich de laatste echte Elfstedentocht nog goed. ,,De hele rit heb ik meegemaakt, ik ging de schaatsers achterna en wist alle rustige plekken te vinden omdat ik de kluunplekken kende. Die kennis kan ik nu weer inzetten.” Folpert en zijn vrouw Lutie Lampe (82) wonen tegenwoordig in Drenthe, maar wilden deze zwemtocht niet missen. ,,Maarten is een spontane, eerlijke jongen. Die ook nog eens een topprestatie levert, daar ben ik echt van onder de indruk.”



Friezen, die van oudsher toch bekendstaan als stug, omarmen de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Omdat die hen doet denken aan die échte Elfstedentocht, waarop ze nu al zo lang wachten. Of ‘omdat het Maarten is.’ De Friezen staan zonder klagen twee uur op hem wachten op een van de talloze bruggetjes of oevers langs de route en verdwijnen razendsnel weer nadat hij voorbij is. Zo zijn Sjoukje en Kees op de fiets naar Easterwierrum gekomen om Maarten aan te moedigen. ,,Hij is niet van de borstklopperij, dat maakt hem zo bijzonder”, vertelt het echtpaar terwijl ze de meegebrachte gesmeerde boterhammen uit hun tas pakken. Ook zij herinneren zich de laatste tocht nog goed. ,,De temperatuur is nu gelukkig een stuk aangenamer!”