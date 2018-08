Maarten van der Weijden zondag gehuldigd in Waalwijk

Een huldiging in Waspik, het dorp waar Van der Weijden woont, was volgens de gemeente niet mogelijk. ,,In Waspik is geen locatie beschikbaar voor zo’n groot evenement", zegt burgemeester Nol Kleijngeld. ,,We verwachten duizenden bezoekers, dus kan het alleen buiten. Maar omdat er komend weekend kermis is in Waspik, is het dorpsplein niet beschikbaar.”



De huldiging wordt een feest met een serieuze invulling, aldus Kleijngeld. ,,Maarten heeft een ongelooflijke prestatie geleverd met zijn elfstedenzwemtocht. Op sportief gebied, maar wat eigenlijk nog belangrijker is: hij heeft heel Nederland gemobiliseerd en daarmee nu al 3,5 miljoen euro opgehaald."



De gemeente wil zondag niet alleen terugkijken op de zwemprestatie van Maarten van der Weijden die afgelopen weekeind 163 kilometer door de Friese wateren zwom. Waawijk wil Van der Weijden ook helpen om zijn ultieme doel van 4,5 miljoen euro te bereiken, zegt Kleijngeld. ,,We vinden het belangrijk om tijdens de huldiging stil te staan bij het goede doel waarvoor deze actie gestart is: onderzoek naar de genezing van kanker.”