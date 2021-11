Maastricht Aachen Airport ontruimd na valse bommelding

Bulgaarse Elena (31) gedood in Haagse woning: ‘Ze bracht overal zonne­schijn’

De vrouw die afgelopen week levenloos in haar woning in Den Haag werd gevonden, is de 31-jarige Elena Gencheva. De Bulgaarse, werkzaam bij Europol, is hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf overleden. Haar geliefde zou er iets mee te maken hebben.

23 november