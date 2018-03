Maastricht eerste in Nederland met 'Duits' milieuvignet

Maastricht is straks na Utrecht, Rotterdam en Arnhem de vierde stad met een milieuzone voor personenauto's. De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) is niet blij met de milieuzones, omdat elke stad zijn eigen regels bepaalt. ,,We zijn tegen, maar als het dan toch moet laat er dan één landelijk systeem komen'', vindt de KNAC.



Milieudefensie reageert juist verheugd. ,,In Maastricht zijn veel plekken langs drukke wegen waar de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide erg hoog is, dus het is goed nieuws dat ze een milieuzone willen invoeren'', zegt een woordvoerster. ,,Het zou mooi zijn als nog meer steden snel volgen en de landelijke overheid gemeenten hierin steunt.''