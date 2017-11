Vandaag velt het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht eindelijk een oordeel over wie er in zijn gelijk staat. De Rotterdamse agente die vindt dat ze haar werk prima mét hoofddoek kan doen. Of de politie die oordeelt dat agenten voor alles neutraal moeten zijn; bewoners hoeven niet te zien welk geloof dienders aanhangen.

Voor de zaak is de afgelopen weken veel aandacht geweest; de Rotterdamse agente in kwestie, Sarah Izat (26), zocht vorige week zelf nog de publiciteit. Haar hoofddoek staat haar werk volgens haar op geen enkele manier in de weg, zo zei ze in de Volkskrant. Ze neemt nu ook al aangiften per videoverbinding op zonder dat iemand er aanstoot aan neemt.

Ze spant de zaak naar eigen zeggen niet alleen voor zichzelf aan. Als de Nederlandse politie echt van plan is het korps een betere afspiegeling te laten zijn van de samenleving, horen er volgens haar ook moslima’s mét hoofddoek in thuis. Haar doel is ‘erkend te krijgen dat het huidige beleid discriminerend is’.

De politie blijft tot nu toe bij het standpunt dat agenten er neutraal uit moeten zien. Daarbij verwijst de politie naar een gedragscode uit 2011 die ‘zichtbare religieuze uitingen’ voor agenten met uniform verbiedt. Maar volgens Izat wordt die code vaker geschonden. Zij heeft bij twee collega’s op de werkvloer ook weleens een kruisje gezien.

Aalbersberg

De zaak over Izats hoofddoek is des te actueler omdat er binnen het politiekorps inmiddels ook discussie is. In mei opperde de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Pieter-Jaap Aalbersberg in het AD nog de hoofddoek weer toe te staan. ,,Ik vind dat het een onderwerp van debat moet zijn,’’ zo zei hij. Volgens Aalbersberg past zo’n debat bij het streven van de politie diverser te zijn.

Aalbersberg’s proefballonnetje werd dit voorjaar echter snel neergehaald: korpschef Erik Akerboom trok het idee in toen er een storm van boze reacties loskwam. Ook politiek Den Haag reageerde weinig enthousiast.