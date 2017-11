Magda kon geen pen vasthouden, nu kan ze (bijna) alles

De hele operatie duurt zo’n twee uur. De hand wordt gehecht en stevig in gips gepakt zodat het weefsel rustig kan genezen. ,,De herstelfase duurt best lang’’, waarschuwt Van Loon. ,,In het begin is alles heel stijf en zie je niet direct resultaat. De operatie is gericht op functionaliteit. We kunnen iets doen aan de pijn, ze kan de vingers beter bewegen, we voorkomen erger en de hand ziet er beter uit.’’



Als Heirman weer bijkomt, is haar hand helemaal ingepakt in het gips. ,,Ik schrok wel toen ik wakker werd’’, vertelt ze twee maanden later als ze bij de handtherapeut zit. ,,Ik dacht: hoe komt dat goed? Ik ben best veel geopereerd, maar hier zag ik tegenop.’’



Haar hand heeft drie weken in het gips gezeten. Daarna ging er een spalk omheen. De eerste weken droeg ze die dag en nacht, de laatste tijd alleen ’s nachts. De vingers staan recht, behalve de pink. Die blijft krom omdat de pees van het gewricht naar de zijkant is geschoven.



Bij de ingreep is alleen het basisgewricht van de pink rechtgezet. Maar het gewricht verderop in de pink is niet geopereerd, waardoor die krom blijft.



Op termijn wordt gekeken of dat door therapie verbetert of dat een nieuwe operatie nodig is. Nu zit de pink Heirman nog flink in de weg. Ze probeert een vuist te maken. Handtherapeute Katinka meet de hoek waarmee ze de vingers kan buigen. Ze komt ver, maar de pink volgt onvoldoende, waardoor ze nog geen volledige vuist kan maken.