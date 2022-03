Magere opkomst voor tweede booster: één op de drie 70-plussers haalt oppepprik

Voor de komende weken staan bij de GGD nog 211.000 afspraken voor een herhaalprik gepland. Dat betekent dat slechts één op de drie 70-plussers en mensen met een ernstige afweerstoornis of het syndroom van Down op korte termijn de oppepprik krijgt.



Ruim 86 procent van de volwassenen in Nederland is tegen het coronavirus gevaccineerd, 63 procent heeft de eerste booster gehaald. Onder de 70-plussers ligt dat percentage aanzienlijk hoger.

Drie maanden

Dat de opkomst voor de tweede booster tot nu toe zoveel lager uitpakt, is volgens het RIVM deels te verklaren doordat de laatste weken veel mensen met de omikronvariant besmet zijn geraakt. ,,Er moet minimaal drie maanden zitten tussen de laatste vaccinatie of coronabesmetting en de booster’', verklaart een woordvoerder.

Of ook minder angst om ernstig ziek te worden van het virus een rol speelt, is niet bekend.

Quote Het is zeer belangrijk om te booster te halen. Juist nu de coronamaat­re­ge­len zijn losgelaten en het aantal besmettin­gen nog steeds hoog is Woordvoerder ministerie van Volksgezondheid

Meer risico

Mensen van 70 jaar en ouder worden sinds 26 februari opgeroepen om een vierde vaccinatie te halen. Zij lopen vanwege hun leeftijd meer risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. De bescherming van eerdere vaccinaties neemt bij hen sneller af. Een herhaalprik zorgt ervoor dat het lichaam weer meer antistoffen aanmaakt, zodat de afweer tegen het virus een ‘boost’ krijgt.

,,Het is zeer belangrijk dat deze mensen ook daadwerkelijk de prik gaan halen. Juist nu de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn losgelaten en het aantal besmettingen nog steeds hoog is’', stelt een woordvoerder van minister Kuipers van Volksgezondheid in een reactie op de cijfers. ,,We hopen en verwachten dat het percentage omhoog gaat.’’

Tachtig procent van de 70-plussers is bereid om een tweede booster te halen, blijkt volgens het ministerie uit gedragsonderzoek. ,,Maar in werkelijkheid pakt het aantal meestal wat lager uit.’’

Kleinkinderen

Het ministerie heeft geen plannen voor een extra communicatiecampagne om de boostergraad omhoog te krijgen. ,,Op sociale media besteden we aandacht aan de herhaalprik. We hopen dat mensen elkaar hierover informeren, zoals kleinkinderen hun opa of oma’', aldus de woordvoerder. ,,Ook verstrekken we huis-aan-huis informatie over de herhaalprik, via wachtkamerschermen bij huisartsen en apotheken en via ouderenorganisaties.’’

