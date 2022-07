Majid, die anderen onderdak bood, werd in plas bloed gevonden: ‘Gastvrijheid werd hem fataal’

Masmeijer mocht in België niet vervroegd de cel uit, daarna liet hij zich naar Nederland overplaat­sen

Frank Masmeijers verzoek om vervroegd te worden vrijgelaten werd in januari 2021 in België nog afgewezen. Pas dáárna maakte hij gebruik van zijn recht om de rest van zijn straf in Nederland uit te zitten en diende hij hier zijn verzoek tot gratie in.

